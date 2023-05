L’OM prépare un transfert, il craint le pire

Arnaud De Kanel

Un mercato agité est annoncé dans la cité phocéenne cet été. Pablo Longoria et ses équipes travaillent sur plusieurs dossiers, dans le sens des départs notamment où il se murmure que Cengiz Under pourrait bien quitter l'OM en fin de saison. Rolland Courbis craint que le Turc soit très dur à remplacer.

La saison touche à sa fin et le résultat de cette dernière risque de laisser un goût amer à l'OM. Le club phocéen est pour l'instant 3ème et donc contraint de passer par les barrages pour se qualifier en Ligue des champions. La Juventus peut encore sauver les Phocéens car en cas de victoire en Europa League, la Vieille Dame libérerait une place directement qualificative. Champions League ou non, l'OM prévoit quand même de se montrer actif sur le mercato. Ces dernières semaines, Cengiz Under est annoncé sur le départ car Pablo Longoria aimerait bien profiter de sa belle valeur marchande. Un départ qui risque d'être très difficile à combler selon Rolland Courbis.

«Il sera difficile à remplacer»

Dans le podcast After Marseille sur RMC , l'ancien coach de l'OM a fait part de ses craintes au sujet du potentiel transfert de Cengiz Under. « Ünder est devenu intéressant depuis quelques semaines. J’espère que son départ rapportera beaucoup parce qu’il sera difficile à remplacer par rapport à ce qu’on lui voit faire », estime Rolland Courbis. Heureusement, l'OM peut compter sur un effectif déjà bien fourni dans ce secteur de jeu.

«Il sera indispensable d’avoir les postes doublés»