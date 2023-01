L’OM prend une décision radicale pour un joueur de Deschamps

Thomas Bourseau

Latéral et piston à l’OM, Jonathan Clauss semble apporter pleine satisfaction à Igor Tudor et son staff ainsi que Pablo Longoria. Le président de l’OM aurait d’ailleurs reçu une offre de l’Atletico de Madrid pour l’international français. Cependant, Longoria l’aurait repoussé et aurait fait passer un message clair sur la situation de Clauss.

Jonathan Clauss a débarqué à l’OM à la dernière intersaison après avoir fait très bonne impression au RC Lens notamment la saison dernière. D’ailleurs, les prestations de l’international français n’ont pas simplement fait tourner la tête du président Pablo Longoria. En effet dans le cadre du dernier mercato estival, Chelsea et l’Atletico de Madrid auraient également coché le nom de Clauss pour leurs effectifs respectifs.

Le feuilleton Clauss a repris la semaine dernière

D’après les informations de L’Équipe dernièrement, l’Atletico de Madrid songerait à formuler une offre de prêt de six mois à l’OM avec une option d’achat conséquente au bout de ladite période. Néanmoins, ni l’OM ni le joueur ne semblait être prêt à se laisser convaincre par une telle éventualité. D’ailleurs, Relevo affirmait la semaine dernière qu’il n’y aurait rien à signaler entre Jonathan Clauss et l’Atletico de Madrid.

Nouvelle proie pour l'OM, la solution est déjà trouvée https://t.co/djrf4ufqWO pic.twitter.com/JqrjH38LfT — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Clauss approché, l’OM le bloque et le juge intransférable