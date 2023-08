L'OM fait le forcing pour ce transfert

Jean de Teyssière

Très actif lors de ce mercato estival, l'OM n'en a pas encore fini. Les multiples arrivées contraignent le club olympien à faire partir des joueurs, surtout après l'élimination de l'OM de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Et c'est ce qui va se passer, l'OM cherchant à tout prix à faire partir un milieu de terrain.

Suite à l'élimination lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions de l'OM, le club phocéen est obligé de vendre. Problème, Marcelino s'était inquiété avant le match face à Metz (2-2) de son effectif, pas assez fourni selon lui. Mais l'OM ne semble pas avoir le choix.

L'OM doit vendre pour 40M€

L'élimination de l'OM a fait du mal aux finances marseillaises et la semaine dernière, le journal L'Equipe indiquait que Pablo Longoria devait vendre pour 40M€ afin de ne pas être dans le rouge. Le départ de Cengiz Under a depuis été acté pour 15M€, l'OM n'a donc plus que 25M€ de vente à faire..

« L'OM se met la pression pour vendre un milieu de terrain »