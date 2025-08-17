L'OM craque sur le mercato, l'annonce choquante !

Il y a un peu plus de deux ans, l'OM choisissait de miser très gros sur Vitinha, à savoir 32M€. Ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du club, mais plus pour longtemps si les 5M€ de bonus d'Igor Paixao sont atteints à terme (35M€ en tout). Le recrutement du Brésilien a été pensé, contrairement à celui du Portugais déjà reparti.
En janvier 2023, Pablo Longoria faisait du recrutement d'un attaquant une priorité. Cependant, le président de l'OM s'est cassé les dents sur les dossiers Leandro Trossard et Gonçalo Guedes notamment. De quoi obliger le patron du recrutement de l'Olympique de Marseille de faire un panic buy du côté de Braga avec Vitinha. Un investissement pas vraiment programmé et qui coûte cher au champion d'Europe 93, soit 32M€, transfert le plus onéreux de l'histoire du club marseillais.
«Vitinha a été à peine scooté»
Vitinha n'était pas censé déposer ses valises dans la cité phocéenne et n'avait même pas été observé par les dirigeants marseillais en amont de son transfert. « On a fait un mercato à Marseille où on a eu le temps. Normalement Marseille travaille souvent dans l'urgence. Prenez l'exemple de Vitinha. Il a été à peine scooté. On leur a proposé et ils ont dit « Ok, on le fait ». Là non ». a confié Romain Molina. Résultat, un an plus tard, Vitinha s'en allait en prêt au Genoa et définitivement à l'été 2024.
«Paixao et Weah, ce sont des joueurs qui sont supervisés depuis des mois»
Le journaliste a profité d'une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube afin de faire savoir que la préparation du mercato de l'Olympique de Marseille pour cette fenêtre estivale a été bien plus importante avec un travail de fond effectué par le directeur du football Medhi Benatia. « Paixao et Weah, ce sont des joueurs qui sont supervisés depuis des mois et on a tout fait pour les faire venir. Paixao, l'OM avait fait venir son père avant, en lui montrant Marseille, les quartiers, le club avait fait tout ça en amont pour convaincre le joueur et sa famille ».