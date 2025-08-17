L'OM craque sur le mercato, l'annonce choquante !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a un peu plus de deux ans, l'OM choisissait de miser très gros sur Vitinha, à savoir 32M€. Ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du club, mais plus pour longtemps si les 5M€ de bonus d'Igor Paixao sont atteints à terme (35M€ en tout). Le recrutement du Brésilien a été pensé, contrairement à celui du Portugais déjà reparti.

En janvier 2023, Pablo Longoria faisait du recrutement d'un attaquant une priorité. Cependant, le président de l'OM s'est cassé les dents sur les dossiers Leandro Trossard et Gonçalo Guedes notamment. De quoi obliger le patron du recrutement de l'Olympique de Marseille de faire un panic buy du côté de Braga avec Vitinha. Un investissement pas vraiment programmé et qui coûte cher au champion d'Europe 93, soit 32M€, transfert le plus onéreux de l'histoire du club marseillais.

«Vitinha a été à peine scooté» Vitinha n'était pas censé déposer ses valises dans la cité phocéenne et n'avait même pas été observé par les dirigeants marseillais en amont de son transfert. « On a fait un mercato à Marseille où on a eu le temps. Normalement Marseille travaille souvent dans l'urgence. Prenez l'exemple de Vitinha. Il a été à peine scooté. On leur a proposé et ils ont dit « Ok, on le fait ». Là non ». a confié Romain Molina. Résultat, un an plus tard, Vitinha s'en allait en prêt au Genoa et définitivement à l'été 2024.