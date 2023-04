L’OM a trouvé son buteur, une énorme menace est révélée

Hugo Chirossel

Pour sa première saison dans le championnat de France, Folarin Balogun a impressionné. Auteur de 18 buts en championnat, l’attaquant du Stade de Reims, prêté par Arsenal jusqu’en juin prochain, est un des meilleurs buteurs du championnat. Si l’OM serait intéressé à l’idée de s’attacher ses services cet été, le LOSC serait également sur le coup. Un intérêt qui ne laisserait pas insensible le principal intéressé.

Arrivé l’été dernier, cette saison pourrait déjà être la dernière d’Alexis Sanchez à l’OM. En fin de contrat en juin prochain, l’avenir du Chilien dans la cité phocéenne est incertain. Si l’attaquant de 34 ans a une option pour prolonger automatiquement d’une année supplémentaire, rien n’indique pour le moment qu’il poursuivra son aventure marseillaise, d’autant plus qu’il pourrait rejoindre River Plate.

Transfert XXL à l'OM, il fait un flop et se justifie https://t.co/mfvBrlTJgJ pic.twitter.com/vK4XJjLo3T — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

L’OM suit Balogun

Pour remplacer Alexis Sanchez, l’OM pourrait donc recruter un autre attaquant lors du prochain mercato estival, quelques mois après avoir dépensé 32M€ afin de s’attacher les services de Vitinha. Dans cette optique, les Olympiens seraient intéressés par Folarin Balogun, un intérêt confirmé par les informations de Foot Mercato . Il est prêté au Stade de Reims par Arsenal cette saison, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2025.

Balogun apprécie le LOSC