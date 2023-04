PSG : Il craque en direct et réclame la fin de Neymar

Axel Cornic

L’avenir du Paris Saint-Germain est sujet à énormément de débats et certains se demandent si le moment n’est pas venu d’enfin donner les clés du projet à Kylian Mbappé, délaissant ses compères de la MNM. Car Lionel Messi se trouve à seulement quelques semaines de la fin de son contrat et Neymar, actuellement blessé à la cheville, n’est plus retenu indispensable dans le projet QSI.

La malédiction semblait être rompue, mais finalement Neymar a rencontré son habituelle blessure hivernale, après un retour de Coupe du monde assez compliqué. Pas vraiment de quoi convaincre les dirigeants du PSG, qui l’été dernier déjà ont pensé à le pousser vers la sortie.

« J’ai l’impression que cette saison est la saison de trop pour Neymar »

Pour Emmanuel Petit, le départ de Neymar est essentiel pour la suite du projet du PSG. « J’ai l’impression que cette saison est la saison de trop pour Neymar » a expliqué le champion du Monde ‘98, au micro de RMC Sport . « Je pense que l’histoire doit s’arrêter maintenant. Cette saison, encore une fois, a été mitigée ».

« Il est temps que l’histoire s’arrête »