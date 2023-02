L'OM a frappé fort sur le mercato, il met un coup de pression à son vestiaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec les départs de Gerson et Bamba Dieng, l’OM devait recruter cet hiver. Trois joueurs sont arrivés, une aubaine pour Igor Tudor, qui s’est félicité du recrutement réalisé par Pablo Longoria. L’entraîneur marseillais a également mis l’accent sur la concurrence qu’il va y avoir dans l’effectif olympien en conférence de presse.

Gerson parti, Bamba Dieng transféré et Amine Harit gravement blessé, l’OM avait besoin de recruter cet hiver. Et Pablo Longoria s’y est mis très rapidement. Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha sont arrivés, un recrutement intéressant pour l’OM qui a l’ambition de remporter un titre cette saison. Présent devant la presse mercredi, Pablo Longoria est revenu sur le mercato réalisé par l’OM.

Mercato réussi pour Longoria

« On a essayé d’améliorer l’effectif. Ce sont des joueurs adaptés à la façon de jouer. Ils ont la capacité physique et d’engagement pour le projet. On ne peut pas le dire maintenant si c’est réussi ou non, c’est à la fin de la saison. Pour Azzedine et Victor, ils sont jeunes, on va les laisser travailler. Ils ont besoin de s’adapter. C’est un avantage d’avoir un match par semaine pour permettre l’adaptation des nouveaux joueurs. On veut une identité forte. On a besoin de ça », a expliqué le président de l’OM.

«Les joueurs qui joueront seront ceux qui mériteront le plus»