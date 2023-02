Après le mercato XXL de l'OM, il annonce des «changements»

Hugo Chirossel

Avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, l’OM s’est clairement renforcé lors du mercato hivernal. Un recrutement qui satisfait totalement Igor Tudor et qui lui offre également plus de solutions offensives. Alors que les Marseillais vont enchaîner trois rencontres en une semaine, dont une face au PSG mercredi, l’entraîneur croate a annoncé qu’il y aurait des changements dimanche pour la réception de l’OGC Nice.

Tout va bien à l’OM. En plus de rester sur neuf victoires lors des dix derniers matchs toutes compétitions confondues, les Marseillais ont également réalisé un mercato ambitieux, pour le plus grand bonheur d’Igor Tudor. « Je suis très content de l'équipe. On a recruté des jeunes joueurs qui correspondent au style de l'équipe. Ils apportent une concurrence essentielle à l'équipe qui pousse tous les joueurs vers le haut. Les meilleurs joueurs joueront en matchs », a déclaré l’entraîneur de l’OM ce samedi en conférence de presse.

« Il y aura sûrement des changements demain »

Les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha offrent plus de solutions offensives à Igor Tudor. Ce dernier a d’ailleurs annoncé qu’il y aurait des changements dans son onze de départ dimanche, pour la réception de l’OGC Nice : « Au vu des résultats, le groupe est en forme. Il faudra voir comment répartir les forces avec l'enchaînement des matchs. Il y aura sûrement des changements demain . »

« La concurrence est différente d'il y a un mois »