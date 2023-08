L’OM a eu très chaud pour ce transfert !

Arnaud De Kanel

L'OM réalise un mercato de folie avec des signatures de joueurs affirmés sur la scène européenne. Geoffrey Kondogbia en fait bien évidemment partie et le club phocéen a fait face à la concurrence de la Premier League pour boucler la venue du milieu de terrain. Autant dire que ce n'était pas gagné d'avance.

Bien souvent, les clubs rencontrent d'énormes difficultés à finaliser les transferts car ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser financièrement avec les formations de Premier League. Mais cet été, l'OM est parvenu à ses fins avec Geoffrey Kondogbia qui était pourtant suivi par des clubs évoluant dans l'élite du football anglais.

«J'avais des opportunités pour partir en Premier League»

Le nouveau milieu de terrain de l'OM l'a d'ailleurs reconnu dans un entretien accordé à L'Equipe la semaine dernière. « Je n'ai pas pris ma décision (de rejoindre Marseille) par rapport au pays mais plutôt par rapport au club. Ce qui m'a attiré, c'est l'OM. J'avais des opportunités pour partir en Premier League, c'était une destination qui me plaisait beaucoup, mais quand l'OM s'est présenté, disons que cela a changé mes convictions », a reconnu Geoffrey Kondogbia. Le choix de signer à l'OM lui a paru comme une évidence grâce à la passion que suscite le club phocéen.

«Quand l'OM te contacte, ça résonne en toi»