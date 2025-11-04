L'OL prépare le gros coup de l'hiver : Le Real Madrid jette un énorme froid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà à l’idée d’être prêté à l’OL cet hiver, Endrick a définitivement été convaincu après avoir eu l’occasion d’échanger directement par téléphone avec Paulo Fonseca. L’affaire n’est pas conclue pour autant, puisqu’il faut encore se mettre d’accord avec le Real Madrid, qui vient de perdre Franco Mastantuono sur blessure et demande une compensation financière.

À la recherche d’un attaquant titulaire, l’OL a trouvé son bonheur en la personne d’Endrick. S’il a rejoué le week-end dernier contre Valence (4-0), l’international brésilien (14 sélections) est en manque de minutes au Real Madrid, qu’il aimerait quitter dans le cadre d’un prêt sec lors du prochain mercato hivernal.

L’OL en pole pour Endrick Endrick sait qu’il aura l’opportunité de jouer à l’OL et, d’après les informations de L’Équipe, a définitivement été convaincu après avoir échangé par téléphone avec Paulo Fonseca, eux qui parlent la même langue. L’attaquant âgé de 19 ans aimerait qu’un accord soit rapidement trouvé afin de pouvoir rejoindre Lyon dès le 1er janvier.