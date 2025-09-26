Lionel Messi quitté, la bombe à l’étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir rejoint l'Inter Miami, Lionel Messi a vu débarquer d'anciens partenaires du FC Barcelone comme Luis Suarez, Jordi Alba et Sergi Busquets. Et l'aventure touche à sa fin pour ce dernier, annonçant sa retraite à la fin de l'année 2025, après une carrière légendaire.

Parti du PSG à l’été 2023, Lionel Messi a quitté l’Europe pour prendre la direction des États-Unis et de l’Inter Miami. Dans la foulée, l’Argentin a vu arriver certains de ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, avec Luis Suarez, Jordi Alba et Sergi Busquets. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas caché le rôle déterminant de Messi dans sa venue à Miami en juin 2023. « J'avais vraiment hâte de retrouver Leo. Être à Barcelone avec lui aussi longtemps facilite les choses », confiait-il après ses débuts aux États-Unis. Une aventure qui s’apprête à prendre fin, puisque Sergio Busquets va quitter Lionel Messi et ses ex-compères du FC Barcelone.

« Je sens que le moment est venu de dire adieu » Dans une vidéo publiée sur Instagram, Sergio Busquets a annoncé sa retraite à la fin de l’année 2025. « Ce sont mes derniers mois sur un terrain de football. Je sens que le moment est venu de dire adieu, de mettre un terme à ma carrière de joueur, explique l’ancien milieu du FC Barcelone, âgé de 37 ans. Cela fait presque vingt ans que je profite à fond de cette histoire incroyable qu'a été mon parcours de footballeur professionnel, et dont j'ai toujours rêvé. Je prends ma retraite heureux, fier et reconnaissant. Merci à tous. »