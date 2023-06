L’incroyable requête de Benzema, ça chauffe pour son transfert

Thomas Bourseau

L’aventure longue de quatorze ans de Karim Benzema au Real Madrid devrait toucher à sa fin cet été en raison d’un potentiel départ en Arabie saoudite. Préparant la suite de sa carrière, Benzema aurait même demandé à un kinésithérapeute du club madrilène de l’y suivre. De plus, que ce soit au niveau du staff technique, du vestiaire ou de la direction du Real Madrid, tous auraient été mis au parfum de l'éventuel départ de leur capitaine…

Karim Benzema soufflera sa 36ème bougie en décembre prochain. Et alors qu’il a toujours affirmé vouloir poursuivre au Real Madrid, le capitaine du club merengue prendrait à présent sérieusement en considération le fait de rejoindre Cristiano Ronaldo, son ex-coéquipier à la Casa Blanca , en Saudi Pro League. The Athletic a même révélé mercredi que Benzema aurait avoué au vestiaire du Real Madrid disposer d’une « offre énorme » en provenance d’Arabie saoudite.

Benzema demande à un kinésithérapeute de le suivre

Depuis plusieurs mois, une éventuelle venue de Karim Benzema en Arabie saoudite est évoquée dans la presse. Toujours selon The Athletic , l’attaquant français discuterait avec un kiné du Real Madrid depuis quelques mois pour qu’il accepte de le suivre en Arabie saoudite si jamais ce transfert se concrétisait. Et au Real Madrid, on serait bien conscients de la situation actuelle autour de Benzema.

A Madrid, tout le monde a été mis au parfum pour l’éventuel départ de Benzema