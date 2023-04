L’histoire se répète pour le PSG sur le mercato

Thomas Bourseau

Le PSG a essuyé un revers sur le dernier mercato estival dans le dossier Aurélien Tchouaméni qui a tourné en la faveur du Real Madrid. Et le feuilleton Jude Bellingham pourrait connaître le même dénouement à la fin de la saison.

Le 21 mai 2022, Kylian Mbappé prolongeait son contrat au PSG au grand dam du Real Madrid. Quelques semaines plus tard, Aurélien Tchouaméni était présenté au Santiago Bernabeu comme la nouvelle recrue du Real Madrid. Lors de sa conférence de presse de présentation, l’international français expliquait que Mbappé l’avait incité à le rejoindre au PSG, en vain.

Le Real Madrid a joué un sale tour au PSG avec Tchouaméni

Pour débarquer au Real Madrid et alors que le PSG et Liverpool lui proposaient des salaires plus importants, Aurélien Tchouaméni a accepté de signer un contrat moins intéressant financièrement parlant. Après l’échec Tchouaméni, le PSG serait susceptible de connaître une nouvelle fois la défaite face au Real Madrid dans la course à la signature de Jude Bellingham.

PSG : L’énorme coup de pression de Galtier https://t.co/nVZOO7g8AG pic.twitter.com/S8vTsrqTfG — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Après Tchouaméni, nouvel échec pour le PSG avec Bellingham