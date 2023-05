L’explication tombe sur ce raté du PSG au mercato

Thibault Morlain

L’été dernier, le feuilleton Seko Fofana faisait énormément parler sur le marché des transferts. Le joueur du RC Lens était courtisé. Le PSG était notamment annoncé parmi les prétendants du milieu de terrain. Mais alors que Fofana a fini par prolonger avec Lens, le protégé de Franck Haise s’est confié sur son choix de continuer avec les Sang et Or.

Le RC Lens a tiré le gros lot en allant chercher Seko Fofana à l’Udinese. Depuis son arrivée dans le nord de la France, l’Ivoirien ne cesse d’impressionner et s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de la Ligue 1. De quoi forcément éveiller des intérêts à travers l’Europe. L’été dernier, Fofana était d’ailleurs demandé. Le PSG avait notamment un oeil sur lui afin de renforcer son milieu de terrain. Ce sont finalement d’autres joueurs qui ont rejoint les champions de France tandis que Seko Fofana a lui prolongé jusqu’en 2025 avec le RC Lens.

« J’ai fermé la porte à toutes les sollicitations »

Comment Seko Fofana en est arrivé à signer un nouveau contrat avec le RC Lens ? Pour Winamax , le joueur de Franck Haise a confié : « Ça a été pour moi quelque chose d’exceptionnelle. Je me posais beaucoup de questions sur mon avenir lors de la préparation. Sauf que mes coéquipiers voulaient que je reste, ils me disaient qu’il fallait que je reste, que je ne devais pas ailleurs, qu’on n’avait pas fini… Et puis moi aussi j’avais ce sentiment de me dire qu’on avait progressé mais que je partais comme un voleur. Je sentais qu’il fallait que je reste, qu’il y avait des choses à accomplir et que je devais partir la tête haute. (…) Quand ça se passe bien dans un club, c’est compliqué de forcer un départ. On travaille bien, on est comme une famille ici, tout se passe bien et on le voit sur cette 3ème saison. Aller prendre plus d’argent, c’était peut-être possible, mais est-ce que j’allais être heureux comme ici, je ne sais pas. J’étais convaincu que le bon choix c’était de rester et j’ai fermé la porte à toutes les sollicitations ».

