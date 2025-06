Lewandowski : Le mercato rêvé par le PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, le PSG décidait de complètement remodeler son secteur sportif. Leonardo était ainsi évincé et les clés du camion était alors confiées à Luis Campos. Considéré comme l’un des meilleurs quand il s’agit du mercato, le Portugais était alors arrivé en faisant venir Hugo Ekitike, Renato Sanches, Vitinha ou encore Carlos Soler. Mais voilà que Campos avait d'autres ambitions pour le PSG.

Entre le PSG et Luis Campos , l’histoire va se poursuivre encore un moment. En effet, au cours des derniers jours, le club de la capitale a officialisé la prolongation du PSG . En charge du sportif et notamment du mercato depuis 2022, le Portugais va donc le rester. Quels seront maintenant les prochains noms qu'il fera venir à Paris ? Sur le mercato, Campos n’a pas tout le temps eu ce qu’il voulait, c’est notamment ce qui est arrivé en 2022 quand il a rejoindre la formation parisienne.

« Il voulait faire venir Lewandowski, Rashford »

Avec Vitinha recruté en 2022, Luis Campos ne s’est pas trompé. En revanche, pour Renato Sanches, Hugo Ekitike et Carlos Soler, c’est une autre histoire. Mais voilà que le conseiller sportif du PSG ciblait initialement des noms plus ronflants sur le marché des transferts. En effet, invité de Big Five, Loïc Tanzi, journaliste L’Equipe a fait savoir : « Il voulait faire venir Lewandowski, Rashford. A l’époque, les noms étaient ronflants ».