Les trois transferts qui vont priver le PSG de cette star à 1 milliard d'euros !

Amadou Diawara

En cas de départ de Bradley Barcola, qui serait suivi par le Bayern, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi envisagerait de se jeter sur Rodrygo, qui est à la peine au Real Madrid. Toutefois, Manchester City serait également sur les traces de l'attaquant brésilien. D'ailleurs, Pep Guardiola aurait décidé de sacrifier trois joueurs de son effectif pour faire de la place à Rodrygo.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid lors de ce mercato estival. En cruel manque de temps de jeu ces derniers mois, l'international brésilien pourrait aller voir ailleurs d'ici la fin du marché, programmée le 1er septembre à 20 heures.

Rodrygo, l'héritier de Barcola au PSG ? Alerté par la situation de Rodrygo, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pourrait tenter de le recruter cet été, mais à une condition. A en croire les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, le club de la capitale s'attaquera au numéro 11 du Real Madrid si, et seulement si, Bradley Barcola (22 ans) rejoint le Bayern. L'international français étant le plan B de l'écurie bavaroise en cas d'échec pour le transfert d'Alexander Isak (Newcastle, 25 ans). Toutefois, le PSG aura un adversaire de taille s'il se tourne vers Rodrygo : Manchester City.