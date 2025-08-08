Transfert au PSG : Rodrygo a tranché !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le Real Madrid, Rodrygo serait dans le collimateur du PSG. En effet, le club de la capitale songerait à recruter l'international brésilien en cas de départ de Bradley Barcola vers Liverpool. Toutefois, Rodrygo serait emballé par l'idée de rester au Real Madrid cet été.

Etincelant sous les couleurs du PSG depuis sa signature en 2023, Bradley Barcola aurait tapé dans l'œil de la direction de Liverpool. A tel point que les Reds penseraient à recruter l'international français lors de ce mercato estival. D'après Fabrizio Romano, le club emmené par Arne Slot serait prêt à se jeter sur Bradley Barcola en cas d'échec pour le transfert d'Alexander Isak, engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec Newcastle.

Le PSG pense à Rodrygo pour la succession de Barcola Conscient de l'intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà déniché son potentiel successeur. A en croire Fabrizio Romano, les dirigeants parisiens seraient emballés par l'idée de remplacer leur numéro 29 par Rodrygo, lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2028. Toutefois, l'attaquant de 24 ans pourrait snober le PSG pour rester à la Maison-Blanche.