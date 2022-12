Les dossiers brûlants qui attendent le PSG sur le mercato

Arthur Montagne

Après un mercato estival qu’il juge raté, Luis Campos va devoir gérer plusieurs dossiers chauds. A commencer par les situations contractuelles de plusieurs stars du PSG à savoir Lionel Messi, Sergio Ramos, Marco Verratti, Presnel Kimpembe ou encore Marquinhos. Le tout sans compter le mercato qui approche.

Une fois n'est pas coutume, le PSG devrait se montrer assez tranquille lors du mercato d'hiver. C'est Nasser Al-Khelaïfi lui-même qui l'a annoncé il y a quelques jours dans les colonnes de L'EQUIPE . « Nous verrons, mais je ne pense pas (qu’il y aura des recrues à l’intersaison). Nous n'avons besoin de personne. Nous devons garder la même équipe. Je pense que nous avons trouvé un esprit collectif et que nous sommes bien », confiait le président du PSG. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que Luis Campos va pouvoir se reposer.

▶️PSG : Mbappé chambré par l’Argentine, Messi totalement innocent ?👇 pic.twitter.com/zMHRxMwVXx — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Optimisme pour les prolongations

En effet, au-delà de guetter les éventuelles opportunités de marché, le conseiller sportif du PSG doit également gérer les prolongations de contrat. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale est d'ailleurs déjà très optimiste en ce qui concerne les situations de plusieurs cadres de l'effectif. Marco Verratti, qui n'a pas participé à la Coupe du monde, a pu en profiter pour négocier les contours de son futur bail qui devrait le lier au PSG jusqu'en 2026. Pour Presnel Kimpembe et Marquinhos, l'issue devrait également être la même.

Déjà un accord avec Messi ?

Mais les dossiers les plus chauds concernaient surtout Sergio Ramos et Lionel Messi, dont les contrats s'achèvent en juin prochain. Le10sport.com vous indiquait déjà que le Qatar avait donné son feu vert pour Sergio Ramos. Pour Lionel Messi, la priorité était de se concentrer sur la Coupe du monde. Et il a bien fait. Champion du monde, le septuple Ballon d'Or peut désormais réfléchir à son avenir, qui sera probablement au PSG. A tel point que plusieurs médias ont révélé un accord entre les deux parties sur l'idée d'une prolongation d'au moins un an.