Les deux premières recrues du successeur de Galtier déjà connues ?

Sauf incroyable catastrophe, Luis Enrique devrait débarquer au PSG. Le technicien espagnol devrait finaliser son arrivée dans la capitale dans les prochaines heures. Son arrivée devrait permettre au club parisien d'accélérer dans plusieurs dossiers, notamment celui de Bernardo Silva, mais aussi de Kang In-Lee, qui n'aurait toujours pas été finalisé.

Les dossiers prioritaires sont nombreux au PSG. En période de mercato, la question du recrutement devrait occuper une place centrale. Mais avec le départ de Christophe Galtier, le club parisien est forcément obligé de penser à sa succession. Depuis plusieurs semaines, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos travaillent sur plusieurs pistes, mais leurs recherches sont sur le point d'aboutir. Sauf improbable retournement de situation, le PSG devrait officialiser l'arrivée de Luis Enrique dans les prochains jours.

Mercato : Le PSG tremble avec cette annonce ! https://t.co/qdR2VLeeRs pic.twitter.com/K1YCjN7nAY — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

Trois dossiers auraient été bouclés

Selon les informations de RMC Sport, l'ancien coach du FC Barcelone souhaiterait avoir un droit de regard sur le recrutement de son équipe. Mais Luis Campos n'a pas attendu l'arrivée de l'Espagnol pour boucler certains transferts. L'arrivée de trois joueurs auraient déjà été actés. A en croire Le Parisien , il s'agirait de Manuel Ugarte, Milan Skriniar et Marco Asensio. Deux autres dossiers sont plutôt bien engagés.

Deux autres pistes bien engagées