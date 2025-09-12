«L'erreur stupide» à 30M€ du PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Se séparer d'un gardien dont l'influence a été colossale dans le titre de champion d'Europe raflé quelques semaines plus tôt. Le PSG l'a fait en remplaçant Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier, tout en bouclant le transfert de l'Italien à Manchester City pour 30M€. De quoi particulièrement choquer Faouzi Ghoulam qui crie à la bêtise en Italie.

Le 9 août dernier, le PSG officialisait le recrutement de Lucas Chevalier contre un chèque de 40M€ hors bonus pouvant grimper jusqu'à 55M€. Une somme conséquente donc pour le gardien appelé en équipe de France par Didier Deschamps de 23 ans. Cependant, il n'a jamais encore honoré sa première sélection et fait ses armes derrière Mike Maignan. Pour autant, Luis Enrique a choisi de lui livrer les clés du camion au Paris Saint-Germain, le tout en évinçant le champion d'Europe Gianluigi Donnarumma.

«Ils ont voulu satisfaire Luis Enrique parce qu'il a gagné» Une erreur certaine de la part des dirigeants du PSG selon l'analyse de Faouzi Ghoulam. « Le PSG a commis une erreur flagrante et a manqué de respect à Gigio. Ils ont voulu satisfaire Luis Enrique parce qu'il a gagné, mais on ne peut pas faire ça à un joueur emblématique, décisif pour les victoires elles-mêmes ». a assuré l'ancien défenseur de l'ASSE et du Napoli. Pour l'Algérien, la situation aurait pu être catastrophique si Pep Guardiola et Manchester City n'étaient pas arrivés à la rescousse avec une offre de transfert de 30M€. « Gigio fait partie des deux ou trois meilleurs gardiens du monde et sera parmi les dix nominés pour le Ballon d'Or. Et si Guardiola n'était pas arrivé, que se serait-il passé ? Il aurait peut-être fini par être remplaçant »