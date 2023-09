L’entraîneur de l’ASSE est en grand danger !

Thibault Morlain

Aujourd’hui, c’est Laurent Batlles qui est sur le banc de l’ASSE et occupe la fonction d’entraîneur. Mais voilà que sa position serait plus fragilisée que jamais. Proche d’un départ il y a quelques mois, Batlles avait finalement été confirmé par la direction de l’ASSE. Mais voilà que cette fois, l’entraîneur des Verts pourrait ne pas avoir de filet de secours.

Après une saison dernière compliquée, l’ASSE est reparti dans sa mission de retrouver la Ligue 1. Mais voilà que le début de saison en Ligue 2 est délicat. En effet, après 5 journées, les Verts pointent à la 15ème place avec seulement 5 points au compteur. Une situation qui ferait que Laurent Batlles, actuel entraîneur de l’ASSE, serait plus que jamais en danger…

ASSE : Il déballe tout après son transfert https://t.co/laGOW5nncW pic.twitter.com/tpIi92yw9B — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

La direction de l’ASSE plus au chevet de son entraineur ?

Et si Laurent Batlles ne s’éternisait finalement pas sur le banc de l’ASSE ? Selon les informations de L’Equipe , l’entraîneur des Verts ferait de moins en moins l’unanimité. A Et si les hommes forts de la direction stéphanoise avaient soutenu Batlles l’automne dernier quand certains réclamaient son départ, cette fois, cela ne serait plus le cas.

Cette fois, Batlles pourrait ne pas continuer

Les prochains résultats de l’ASSE pourraient bien être décisifs pour Laurent Batlles. Le quotidien sportif explique en effet que si les contre-performances continuent dans les semaines à venir, l’aventure de Batlles à l’ASSE devrait cette fois bel et bien se terminer. Affaire à suivre..