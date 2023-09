«J’ai commis des erreurs»… Il fait le bilan après son départ de l’OM

Thibault Morlain

Président de l’OM de 2016 à 2021, Jacques-Henri Eyraud est passé par tous les états du côté de la Canebière. Chargé de diriger le projet de Frank McCourt à ses débuts, il a ensuite fait l’objet d’une vive colère de la part des supporters de l’OM, ce qui a d’ailleurs conduit à sa destitution au profil de Pablo Longoria. Si Eyraud était resté proche du club phocéen et McCourt depuis, c’est aujourd’hui terminé et voilà qu’il a fait le bilan de son passage à la tête de l’OM.

Alors que les fans de l’OM n’ont pas vraiment un très bon souvenir de Jacques-Henri Eyraud, voilà une nouvelle qui devrait les ravir. En effet, ce jeudi, sur Linkedin , l’ancien président du club phocéen a annoncé la fin de sa collaboration avec l’OM et Frank McCourt. Un adieu lors duquel il est revenu sur son expérience en tant que président olympien.

« La plus grande émotion sportive de ma vie »

Quel bilan Jacques-Henri Eyraud tire-t-il de son aventure à l’OM ? L’ancien président phocéen a alors confié : « A partir de 2017, nous avons d’abord amélioré la performance sportive, notre boussole, puisque l’OM avait rattrapé le Football Club de Lyon dès 2020 au classement cumulé des quatre dernières saisons pour devenir dès 2021 le deuxième club français le plus performant des cinq dernières années. Et puis il y a eu cette campagne européenne d’Europa League, une première depuis 14 ans, qui restera à jamais dans ma mémoire. Assister au 5-2 contre Leipzig a constitué la plus grande émotion sportive de ma vie, comme d’ailleurs le match contre Salzbourg et l’improbable but de Rolando. Enfin, nous avons permis aux supporters de revivre les émotions de la Ligue des Champions, une première depuis 7 ans ».

« J’ai trébuché parfois, je suis tombé à certaines reprises… »