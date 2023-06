Le voilà, le PSG tient enfin le numéro 9 pour Mbappé

Axel Cornic

Après l’échec de l’été dernier, Luis Campos est décidé à offrir un véritable attaquant de pointe à Kylian Mbappé. Plusieurs pistes ont été évoquées, avec notamment la star du Napoli Victor Osimhen, mais le Paris Saint-Germain pourrait bien foncer sur une autre occasion en or du côté de la Serie A lors de ce mercato.

Lionel Messi va partir et du côté de Doha on aimerait beaucoup voir Neymar le suivre. Mais qu’en est-il de Kylian Mbappé ? La star française a effrayé le PSG récemment en annonçant sa volonté de ne pas prolonger après juin 2024 et désormais, tous les scénarios sont envisagés.

Cherche désespérément un numéro 9

Si un transfert n’est pas à exclure, la volonté principale du PSG semble surtout de le convaincre de poursuivre son aventure. Cela passe sans aucun doute par un mercato XXL et notamment l’arrivée d’un numéro 9, ce qui a cruellement manqué au PSG ces dernières années.

Osimhen est la grande priorité, mais...

D’après les informations de RMC Sport , la grande priorité de Luis Campos serait Victor Osimhen, qu’il avait d’ailleurs recruté par le passé au LOSC. Le problème c’est que le Nigérian est extrêmement cher ! Récemment, Il Mattino a annoncé que le Napoli aurait refusé une offre du PSG autour des 115M€ et Aurelio De Laurentiis aurait fixé la barre très haut. On parle en effet d’une indemnité entre 150 et 180M€ pour l’attaquant de 24 ans.

Vlahovic pourrait être l’élu