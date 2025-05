Le vestiaire de l’OM annonce un grand transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, l’OM a de nouveau chamboulé son effectif réussissant notamment à enrôler Adrien Rabiot qui était libre de tout contrat. Et l’ancien joueur du PSG n’a pas manqué de s’imposer comme un cadre de l’effectif marseillais. D’ailleurs, Leonardo Balerdi s’enflamme pour la signature de l’international français.

Arrivé libre en septembre dernier, Adrien Rabiot réalise une excellente saison à l'OM, le tout en évoluant dans des rôle différents. Positionné en numéro 10 dimanche soir contre le LOSC, l'ancien joueur du PSG a encore livré une très belle prestation, au point que Leonardo Balerdi se réjouisse de sa signature à l'OM.

Balerdi s'enflamme pour Rabiot

« Il est magnifique. Il a une très bonne mentalité dans le vestiaire, il est gentil avec tout le monde. Tu sais que s’il doit marquer, faire une passe décisive, prendre un joueur, faire un effort en plus, il va le faire. Donc moi, je suis trop content qu’il soit venu », s’enflamme le capitaine de l’OM en zone mixte après le match nul contre le LOSC (1-1).

«Je suis trop content qu’il soit venu»

De son côté, Roberto De Zerbi s’est également enflammé pour Adrien Rabiot, rappelant même son rôle dans le retour en forme de Mason Greenwood. « Je pense que Greenwood a livré un de ses meilleurs matchs, si ce n’est son meilleur sous le maillot de l’OM. Que ce soit avec ou sans ballon, il a fait un match de sacrifices. Il a des qualités différentes d’Adrien, qui a pu compenser et alterner avec lui pour ne pas qu’il s’épuise. Quand on a la chance d’avoir un joueur comme Rabiot, avec ses qualités individuelles, ses courses, ses jambes... En face, il y avait Ismaily, que je connais et que j’ai entraîné au Shakhtar, puis il y a eu Gudmundsson aussi, qui est entré et qui est un joueur de qualité », a expliqué le coach de l’OM en conférence de presse.