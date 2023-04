Le rêve de Messi est dévoilé pour son mercato, il vole en éclat

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi aimerait changer d’air et viserait le FC Barcelone. Cependant, le Barça n’aurait pas enclenché la seconde lorsque les petites touches dont Messi disposerait en Angleterre, ne seraient pas passées à l’action.

Lionel Messi est sous contrat jusqu’à la fin de la saison au PSG. Et à en croire différentes informations circulant dans la presse, une prolongation de contrat du septuple Ballon d’or n’est plus sa priorité qui est de rester en Europe. Et ce n’est pas The Independent qui affirmera le contraire.

Le Barça n’a pas bougé le petit doigt pour Messi

Selon les sources consultées par le média britannique, le FC Barcelone, qui figurerait tout en haut de la short-list de Messi pour son avenir, n’aurait pas encore contacté l’international argentin et encore moins soumis d’offre contractuelle à son entourage. The Independent affirme qu’au sein même de l’industrie du football, on estimerait que le FC Barcelone n’a pas les moyens financiers suffisants pour parvenir à rapatrier Lionel Messi.

PSG : Offre légendaire pour Messi, Cristiano Ronaldo va enrager

Des intérêts en Angleterre, mais…