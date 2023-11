Le Real Madrid a empêché le PSG de signer ce crack

Jean de Teyssière

Les petites histoires du mercato sont souvent amusantes à entendre et celle concernant l'ailier japonais de la Real Sociedad, Takefusa Kubo en fait partie. Arrivé à l'âge de 10 ans au FC Barcelone, en 2011, le petit Japonais a été contraint de rentrer au pays quatre ans plus tard, car le club catalan avait violé le règlement relatif aux transferts des mineurs. Retourné au pays, c'est finalement le Real Madrid qui a réussi à le recruter, alors que nombreux clubs, comme le PSG, étaient sur le dossier.

Aujourd'hui, Takefusa Kubo fait les beaux jours de la Real Sociedad. Après avoir enchaîné les prêts avec le Real Madrid, (Majorque par deux fois, Villareal et Getafe), le Japonais a été recruté par la Real Sociedad en 2022 contre 6,5M€. Et cette saison, il a déjà marqué 5 buts et délivré trois passes décisives. Mais l'histoire aurait pu être tout autre.

«C'est un joueur intelligent et un footballeur intuitif. »

En 2019, la presse espagnole était déjà dithyrambique au sujet de Take Kubo, lors de son retour en Liga, au Real Madrid : « C'est un 'Avance rapide', habile et techniquement très bon dans les petits espaces. Il sait bien s'associer, prend les meilleures décisions pour l'équipe et utilise ses deux jambes. Il est déséquilibré en jouant sur l'aile, mais il n'a pas perdu son instinct de but car c'est un joueur intelligent et footballeur intuitif », disait-on notamment chez Mundo Deportivo .

PSG : Il annonce la couleur pour duel face à Mbappé https://t.co/JtfCFrkcOx pic.twitter.com/UJTDJEw7mz — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Le Real Madrid a devancé le PSG pour Kubo