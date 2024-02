Le Real Madrid a déjà prévu de l'aide pour Mbappé

Jean de Teyssière

L'annonce tant attendue est enfin tombée : Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de son contrat. Celui-ci expire le 30 juin prochain, puis Mbappé sera libre de s'engager avec le club de son choix. Le Real Madrid semble très bien placé et espère bien profiter de ses deux jeunes joueurs français, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga pour faciliter l'intégration de son futur attaquant dans le vestiaire madrilène.

L'avenir de Kylian Mbappé est très proche d'être réglé. Le numéro 7 parisien a annoncé au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, qu'il quitterait le PSG le 30 juin prochain. L'objectif pour lui est désormais de trouver le meilleur club possible pour poursuivre sa carrière.

Le Real Madrid en pole pour Mbappé

La récente annonce de Kylian Mbappé n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Les dirigeants madrilènes ont forcément eu vent de la nouvelle. Eux qui attendaient un signe de la part de Kylian Mbappé, montrant qu'il est disposé à quitter le PSG, ils ont été servis. Selon RMC Sport , cela va permettre au club espagnol d'intensifier les discussions avec le champion du monde 2018 et son entourage, en vue d'une arrivée durant l'été 2024. Dans le vestiaire madrilène, on se réjouirait déjà de sa venue et le Real Madrid pourrait d'ailleurs être aidé par deux de ses joueurs.

Tchouaméni et Camavinga vont aider Mbappé à s'intégrer au vestiaire