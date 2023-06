Le RC Lens veut frapper fort avec ce transfert à 45M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une saison incroyable, le RC Lens a fini à la deuxième place du championnat. Plusieurs joueurs sont courtisés, dont Loïs Openda. Les Sang et Or ont déjà refusé une offre de 30M€ de la part du RB Leipzig. Ils souhaitaient réaliser la plus grosse vente de leur histoire et attendent au moins 45M€.

Avec 84 points, le RC Lens a tout simplement réalisé la plus belle saison de son histoire au niveau comptable. Forcément, les dirigeants des Sang et Or savent pertinemment que plusieurs joueurs de l’effectif de Franck Haise seront courtisés. A commencer par Loïs Openda, arrivé à Lens il y a un an et auteur de 21 buts en Ligue 1.

Lens refuse 30M€ pour Openda

Lundi, Bild révélait même que l’international belge était tombé d’accord avec le RB Leipzig. En revanche, le RC Lens a refusé directement l’offre de 30M€ du club allemand. Pour s’attacher les services de Loïs Openda, il faudra mettre les moyens.

45M€ attendus !