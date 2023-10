Le RC Lens annonce du lourd pour sa dernière recrue

Hugo Chirossel

Si le marché des transferts a fermé ses portes depuis plus d’un mois, le RC Lens est toujours à la recherche de bons coups. En ce sens, les Sang et Or ont officialisé ce mercredi la signature de Noah Diliberto, qui s’est engagé pour une saison. Le milieu de terrain de 22 ans arrive dans un premier temps pour évoluer avec la réserve.

C’était attendu, mais c’est désormais officiel, le RC Lens s’est attaché les services de Noah Diliberto. Libre depuis son départ de Valenciennes en fin de saison dernière, le milieu de terrain de 22 ans s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec les Sang et Or . Et transfert déjà validé au sein du club artésien.

«Son abattage et sa bonne qualité de passe seront des atouts supplémentaires»

« Noah est un milieu avec beaucoup de potentiel et il a déjà pu montrer une partie de ses aptitudes sur les terrains de Ligue 2, qu’il a foulés ces quatre dernières saisons. Son abattage et sa bonne qualité de passe seront des atouts supplémentaires au quotidien », a déclaré Eric Sikora, responsable de la post-formation, dans le communiqué publié par le RC Lens.

Un talent à la re𝐿𝑒𝑛𝑠 🆙Joueur prometteur de la région, Noah Diliberto, milieu référencé au haut niveau (95 matchs de @Ligue2BKT), rallie le Racing pour une saison, avec l'ambition de se frayer un chemin vers le groupe pro.👉 https://t.co/4B5Gaf74F2#MadeInGaillette pic.twitter.com/7Q3vrGYXqa — Racing Club de Lens (@RCLens) October 4, 2023

