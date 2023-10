PSG : Messi et Neymar s’en vont, des regrets tombent déjà

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le PSG a tourné une page avec le départ de plusieurs gros noms, dont Lionel Messi, parti libre à l’Inter Miami, puis Neymar, transféré à Al-Hilal en Arabie saoudite. Une volonté du club d’entamer un nouveau chapitre dans son histoire après plusieurs polémiques avec les deux attaquants, qui s’étaient toutefois montrés très efficaces.

Les attentes étaient nombreuses à l’arrivée de Lionel Messi en 2021, avec la création d'une MNM qui avait tout pour briller sur le papier ou dans les jeux vidéo, mais la réalité est parfois bien différente, et le trio impliquant l’Argentin avec Neymar et Kylian Mbappé a viré au flop. Le PSG n’a pas passé de cap en Ligue des champions, et a même régressé avec deux éliminations successives en huitièmes de finale. Un bilan sportif mauvais qui s’ajoute à de nombreuses polémiques, et incitant la direction parisienne à tourner la page. Seul Kylian Mbappé est resté, tandis que Lionel Messi et Neymar ont quitté l’Europe pour rejoindre respectivement les États-Unis et l’Arabie saoudite.

« Il peut y avoir des contre-performances mais sur le terrain ils font la différence »

Des départs souhaités par une large partie des supporters, excédés par l’attitude des deux mégastars, mais ces dernières seront tout de même difficilement oubliables d’un point de vue purement statistique, se montrant décisives à 76 reprises la saison dernière. Fabrice Pancrate, lui, n’oublie pas. « Comme je l’ai souvent dit, des Neymar et des Lionel Messi ce sont des artistes et on ne les pointe pas du doigt. Il peut y avoir des contre-performances mais sur le terrain ils font la différence. Quand on voit les débuts tonitruants qu’ils ont fait la saison passée en giflant tout le monde, tout le monde avait peur , se souvient l’ancien joueur du PSG, interrogé par RMC. Cette année c’est plutôt victoire puis match nul puis victoire puis nul… On peut se dire que le jeu n’est pas trop mal mais que ce n’est pas encore à la hauteur pour les résultats réguliers. Même si, le PSG est à deux points du podium. On a tellement été habitués à voir Paris premier d’entrée de jeu et à écraser le championnat tout de suite que cela fait bizarre de les voir à cette position à deux points du podium . »

« C’est un peu dommage parce que je reste un peu sur ma faim en les voyant partir »