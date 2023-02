Le Qatar sort le chéquier, c’est un échec

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal du PSG aura véritablement tourné au fiasco. Les Parisiens n'ont pas recruté le moindre joueur malgré une enveloppe revue à la hausse au Qatar. Hakim Zyiech, Rayan Cherki, Malcom et le complexe cas Milan Skriniar, rien n'a abouti au PSG qui devra donc composer avec un effectif semblable à celui de la première partie de saison.

Nouveau mercato et nouvelle grosse désillusion pour Luis Campos. Arrivé en héros au début de l'été dernier après le départ du très critiqué Leonardo, le Portugais n'y arrive pas. Vitinha est la seule recrue estivale à donner satisfaction, les départs ont mal été gérés et aucun renfort n'est à signaler pour cet hiver alors que l'effectif a montré ses limites. La Qatar a même fait un effort cet hiver, en vain.

Aucune arrivée au PSG cet hiver

Le PSG a réalisé un zéro pointé cet hiver. Christophe Galtier réclamait publiquement des recrues à sa direction car il a conscience que l'effectif qu'il a à sa disposition ne lui permettra pas d'envisager un parcours extraordinaire en Ligue des champions. Pire encore, le PSG peut tout perdre sur la scène nationale puisque le RC Lens et l'Olympique de Marseille talonnent des Parisiens à l'arrêt depuis le retour du Mondial. De fait, le Qatar a pris les choses en main et a réhaussé le budget du PSG selon L'Equipe . Une enveloppe qui n'aura finalement servie à rien. Le dossier Malcom (Zénit) a beaucoup trop trainé, là où Jean-Michel Aulas ne voulait pas entendre parler d'un départ de sa pépite Rayan Cherki et que le transfert d'Hakim Zyiech a capoté à trois minutes près... Le scénario catastrophe des négociations pour la venue du Marocain illustre bien les grosses difficultés du PSG à recruter. Milan Skriniar a quant à lui enfin signé son contrat mais le PSG n'est pas parvenu à trouver un accord avec l'Inter Milan pour qu'il vienne dès cet hiver. Résultat, aucun renfort n'est à signaler et Paris a même perdu des membres de son effectif.

Plusieurs départs pour pas grand chose...