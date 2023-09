Le Qatar prêt à abandonner le PSG ? Il a déjà tout balancé

La rédaction

Le Qatar pourrait-il, à terme, se désengager, du PSG ? Selon certains journalistes, ce n’est pas impossible, surtout après le possible rachat de Manchester City. Mais interrogé sur la vente du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à démentir cette information, tout en ouvrant la porte à de nouveaux investisseurs.

Propriétaire du PSG depuis 2011, QSI a fait entrer le club parisien dans une nouvelle dimension. Sur la scène nationale, la formation n’a pas d’équivalent. Mais en Ligue des champions, la donne est bien différente. Le PSG n’a jamais mis la main sur la coupe aux grandes oreilles, l’objectif principal de Doha. De quoi lasser le Qatar, qui compte aujourd’hui racheter Manchester United ?

Mbappé - PSG : Un clash éclate en privé ! https://t.co/zf52vKGl77 pic.twitter.com/sjTcMy4LnJ — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Al-Khelaïfi avait annoncé la couleur

Questionné en novembre dernier sur son avenir au PSG et sur celui de QSI, Nasser Al-Khelaïfi avait tenu à rassurer les supporters. « Les gens parlent souvent du PSG, en pensant que nous n'avons que de l'argent à dépenser. Ce n'est pas vrai ! Nous avons mis soixante-dix millions dans le club (rachat) et aujourd'hui, il en vaut plus de 4 milliards. Comme je l'ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C'est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 milliards ? Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait » avait lâché le président du club parisien durant la dernière Coupe du monde. Et ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi a rencontré de nouveaux investisseurs.

Un actionnaire minoritaire arrive au PSG

Récemment, le dirigeant qatari s’est entretenu avec le fonds d'investissements Arctos Partners. Ces investisseurs serait prêt à racheter entre 5 et 15% du capital parisien, soit une opération qui pourrait atteindre les 400M€. Le deal pourrait être officialisé dans les prochaines semaines et permettre au PSG de continuer à grandir.