Le Qatar joue gros avec Mbappé, le PSG contre-attaque

Thomas Bourseau

Ayant été irrité par le dernier coup de communication du PSG sans avoir donné son aval concernant l’utilisation de son image, Kylian Mbappé réfléchirait à partir. De quoi pousser Nasser Al-Khelaïfi à assurer ses arrières avec… Jude Bellingham ?

Alors que le PSG est frappé par une crise sportive qui semble sans précédent depuis le début de l’ère QSI, Nasser Al-Khelaïfi doit gérer le cas Kylian Mbappé qui semble prendre de plus en plus d’ampleur. En raison de l’utilisation sans son aval d’images d’interview pour la promotion de la campagne d’abonnements du Parc des princes, Kylian Mbappé a réglé ses comptes sur Instagram , mettant le feu à la toile et plus précisément en Espagne.

Mbappé menace le PSG de partir…

La Cadena SER annonce ce vendredi que l’avenir de Kylian Mbappé serait plus qu’incertain au PSG puisque, l’attaquant français étant furieux envers son club, commencerait à songer à partir libre de tout contrat en 2024 en décidant de ne pas activer l’option présente dans son bail pour le prolonger d’une saison.

Mercato - PSG : Mbappé regrette, le feuilleton est relancé https://t.co/2t80g3Rmsa pic.twitter.com/VYIOuaaPwg — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

…Al-Khelaïfi contacte Bellingham