Le Qatar accélère pour cette star, ça chauffe pour la prochaine signature du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le dossier Lionel Messi serait à l'arrêt, le PSG tente de prolonger un autre de ses cadres. En fin de contrat en juin avec le club parisien, Sergio Ramos aurait commencé à discuter avec ses dirigeants d'un nouveau bail. Les négociations avanceraient bien et un accord pourrait être trouvé au terme de cette saison.

En octobre dernier, le 10Sport.com avait évoqué l'opération prolongation était lancée par le PSG. Six mois après, le bilan est mitigé. Contacté par le Qatar, Lionel Messi s'éloigne, de jours en jours, de la capitale française. Heureusement pour Doha, d'autres ont accepté de rester comme Marco Verratti ou Marquinhos, dont l'officialisation est attendue dans les prochains jours. D'autres sont dans l'expectative. C'est le cas de Presnel Kimpembe, mais aussi de Sergio Ramos.

Mercato : Grande nouvelle pour le PSG, le plus dur commence https://t.co/yl4qQB72rM pic.twitter.com/9LkhBkKxM4 — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

Galtier n'a pas tari d'éloges en conférence de presse

Mais comme le confirme Le Parisien , le PSG ne semble pas vouloir se séparer du joueur espagnol. En interne, on le qualifie de « leader, qui transmet son expérience et qui demeure un exemple de travail ». Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a salué, aussi, le professionnalisme de Sergio Ramos, revenu du diable vauvert. « Il apporte de l’expérience, de l’exigence dans les matchs, et de la rigueur. C’est un joueur important du vestiaire. Je suis très satisfait de sa saison et surtout de ce qu’il amène sur les jours de match mais aussi au quotidien. C’est un exemple que tous nos jeunes joueurs doivent suivre » a lâché l'entraîneur du PSG ce vendredi.

Une signature après la fin de la saison ?

Rassuré sur l'état physique de sa star, le PSG serait enclin à lui proposer un nouveau contrat. Selon le média, Doha aurait déjà sollicité le joueur espagnol, qui serait prêt à prolonger l'aventure. Même si aucune offre concrète n'aurait encore été transmise, les discussions avanceraient dans le bon sens. Un accord pourrait être trouvé, une fois le onzième titre de champion de France dans la poche.