Le PSG vise un pote de Mbappé, ça s’active sur le mercato

Pierrick Levallet

En vue du prochain mercato estival, Luis Campos se préparerait déjà une liste de joueurs à surveiller. Le conseiller football parisien garderait notamment un oeil sur Khéphren Thuram. Toutefois, le joueur de l'OGC Nice serait également convoité en Angleterre. Un club de Premier League aurait d'ailleurs l'intention d'accélérer les choses dans ce dossier.

Traversant une fin de saison plutôt délicate, le PSG serait déjà rivé sur le prochain mercato estival. Luis Campos aurait prévu de renforcer en profondeur l’effectif de Christophe Galtier dès cet été. Le secteur offensif serait concerné, tout autant que le milieu de terrain. Le conseiller football parisien aurait l’intention de faire venir de nouveaux joueurs dans l’entrejeu du PSG.

PSG : C’est confirmé, Messi va briser des carrières https://t.co/fHK9EtGWBP pic.twitter.com/hahDnD5mFr — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Le PSG surveille Khéphren Thuram

Le club de la capitale penserait notamment à aller chercher quelques potes de Kylian Mbappé en équipe de France. Ainsi, Khéphren Thuram serait sur la liste de Luis Campos pour cet été. Cependant, le joueur de 22 ans se serait également fait remarquer en Angleterre.

Newcastle veut passer à la vitesse supérieure