Le PSG vise du lourd sur le mercato, le plan est monté

Après un mercato jugé décevant, avec des recrues n’ayant pas apporté satisfaction, Luis Campos, bien parti pour rester à son poste comme vous l’a révélé le10sport.com, travaille sur les contours de l’effectif de la saison prochaine. Il pourra pour cela s’appuyer sur une nouvelle équipe composant la cellule de recrutement du club de la capitale.

Forcément très attendu après ses passages à l’AS Monaco et au LOSC, Luis Campos n’a jusqu’à maintenant pas réussi à convaincre par ses choix sur le mercato. Le PSG n’a pas été actif durant le mois de janvier tandis que les renforts estivaux n’ont pas répondu aux attentes. Luis Campos, qui n’est pas menacé pour l’instant malgré la saison ratée du club comme vous l'a révélé le10sport.com, doit donc se rattraper.

Le travail de l’ombre de Luis Campos

Et si des changements sont attendus dans l’équipe première, Luis Campos a déjà injecté du sang neuf au sein du club de la capitale pour renforcer la cellule de recrutement selon L’Equipe . Des proches du Portugais sont arrivés au cours de la saison, afin notamment d’observer le maximum de matches. Pasquale Sensibile, ancien scout de l'AS Rome, est à la tête de cette équipe et supervise également les joueurs prêtés. Un recruteur espagnol et portugais ont également débarqué au PSG pour enrôler de nouveaux joueurs, avec l’objectif de rester discret afin de ne pas révéler l’intérêt parisien.

Leonardo et Henrique ont déjà voulu renforcer la cellule de recrutement