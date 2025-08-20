Le PSG vire «le meilleur du monde», la décision incompréhensible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le profil de Gianluigi Donnarumma ne convenant pas à Luis Enrique, le PSG a décidé de recruter Lucas Chevalier, poussant par la même occasion l’Italien vers la sortie. Une décision forte mais assumée de la part de l’entraîneur parisien. Forcément, cela fait fait beaucoup de bruit de l’autre côté des Alpes, où ne comprend pas cette décision du PSG. Une incompréhension également partagée par Raymond Domenech, qui évoque une possible « situation problématique » à Paris.

Gianluigi Donnarumma aura grandement permis au PSG de remporter sa première Ligue des Champions. Pourtant, voilà aujourd’hui l’Italien chassé par le club de la capitale et Luis Enrique. Lucas Chevalier, qui convient mieux à ce que veut l’entraîneur parisien, a été recruté par le PSG et Donnarumma est désormais invité à se trouver un nouveau club à l’occasion de ce mercato estival.

« Je ne comprends pas et je ne suis pas d’accord » Interrogé par la Gazzetta dello Sport sur cette volonté du PSG de se séparer de Gianluigi Donnarumma, Raymond Domenech a été très clair. Il a en effet expliqué : « Ce que je pense de l'affaire Donnarumma ? Je ne comprends pas et je ne suis pas d'accord. Si le PSG a gagné la Ligue des champions, c'est bien plus grâce à lui qu'à Dembélé. Et ce, sans rien enlever à Dembélé, qui était un joueur important. On a reproché à Donnarumma de ne pas bien jouer au pied, mais il a beaucoup progressé, et il joue simple et propre. On lui a reproché de ne pas être sorti, mais allez dire ça à Musiala. Pour moi, Donnarumma est l'un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur. Et je dis ça même s'il est italien (rires) ».