Le PSG veut son Maldini, signature surprise ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour sur les pelouses après deux ans d'absence, Presnel Kimpembe n'avait pas caché sa joie. Cependant, son avenir au PSG reste incertain alors que son contrat s'achève en 2026. Mais pour Romain Mabille, Kimpembe doit absolument rester et devenir le Paoli Maldini parisien.

C'était un moment très attendu. Mardi soir à l'occasion du déplacement du PSG au Mans pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France, Presnel Kimpembe a enfin fait son grand retour à la compétition, deux ans après sa dernière apparition. Victime d'une grave blessure au tendon d'Achille, le défenseur formé au PSG est toutefois toujours dans le flou pour son avenir puisque son contrat prend fin en 2026. Pour Romain Mabille, président du CUP, il faut absolument le garder pour installer Kimpembe comme le Maldini du PSG.

Donnarumma a pris sa décision : il veut rester au PSG ! Découvrez les coulisses de cet engagement déterminant ⚽️

➡️ https://t.co/DVpKQjgvwS pic.twitter.com/kl8nXhpLlM — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 6, 2025

La prolongation de Kimpembe est réclamée

« C'est quelqu'un qui est attachant, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Donc le fait qu'il revienne sur le terrain, qu'il rejoue, qu'il reprenne son activité de footballeur dans notre club... En plus, le club l'ayant soutenu, ça représente beaucoup de choses. Ca représente l'état d'esprit actuel du club : beaucoup plus familial, attaché à des valeurs qui nous plaisent et nous tiennent à cœur. Donc nous aussi, ça nous tenait à cœur de lui témoigner qu'on était tous contents, fiers et soulagés de le retrouver sur le terrain. On espère qu'il va vite retrouver son niveau, qu'il va enchaîner les matchs et que tout ça sera derrière nous. En tout cas moi, personnellement, j'étais vraiment content », reconnaît-il auprès de France Bleu Paris, avant de poursuivre.

«C'est un peu notre Maldini à nous, notre Steven Gerrard»

« C'est comme si ça me touchait personnellement. C'est un enfant du club. On espère qu'il va rester jusqu'à la fin de sa carrière. C'est un peu notre Maldini à nous, notre Steven Gerrard. On l'a connu, c'était encore un très jeune joueur. Là, il a grandi et il est toujours au club. On espère qu'il va rester au club jusqu'à la fin de sa carrière et qu'il y sera performant. En tout cas, nous, on l'a toujours soutenu et on le soutiendra toujours parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui ne crachera pas sur le club, qui travaillera pour le club. Contrairement à d'autres de sa génération, si tu vois ce que je veux dire. Donc non, que du positif. Et tout le monde était content », ajoute Romain Mabille.