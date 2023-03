Le PSG veut s’offrir un crack, la réponse est déjà connue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le recrutement de l’été dernier n’a pas porté ses fruits, le Paris Saint-Germain entend procéder à de nouveaux changements durant l’intersaison, notamment dans l’entrejeu. Le profil de Manu Koné plaît ainsi à Luis Campos, mais l’écurie parisienne semble déjà en difficulté pour le joueur du Borussia Mönchengladbach.

En recrutant Fabian Ruiz, Renato Sanches et Vitinha, le PSG espérait régler les problèmes rencontrés dans l’entrejeu, mais le recrutement de Luis Campos n’a pas porté ses fruits, et du renfort est désormais attendu. Le nom de Manu Koné revient régulièrement ces dernières semaines, le joueur enchaînant les prestations convaincantes avec le Borussia Mönchengladbach.

Un joueur cartonne à l’OM, le PSG le veut https://t.co/WX5F7jVOVX pic.twitter.com/bO7qI9yide — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

« Le PSG ? Il y a un lien logique »

Originaire de Colombes et passé par le centre de formation du PFC, Manu Koné reconnaît par ailleurs un « lien logique » avec le PSG. « C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici (passé par le Paris FC et Boulogne-Billancourt). Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer », expliquait Manu Koné dans les colonnes du Parisien .

Le PSG déjà en difficulté pour Manu Koné