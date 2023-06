Le PSG veut piller l’équipe de France, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas. Et alors que le PSG aurait déjà bouclé trois coups, une autre recrue d’envergure serait attendue à Paris : Marcus Thuram, en attendant Lucas Hernandez ? Les discussions iraient bon train, mais la concurrence ferait rage.

La fin de saison de PSG s’est soldée par une nouvelle défaite, face à Clermont à domicile (3-2), par les départs de Lionel Messi et de Sergio Ramos, ainsi que par le licenciement de Christophe Galtier qui n’est certes pas officiel, mais qui serait entériné en interne. Et maintenant ? Place au mercato et à la succession de Christophe Galtier pour le poste d’entraîneur. A ce jour, il semble que le PSG ait déjà mis la main sur Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte… en attendant Marcus Thuram ?

Campos discuterait avec le clan Thuram, échanges positifs

Ces derniers jours, il est question d’un intérêt sérieux du PSG pour Lucas Hernandez. D’ailleurs, d’après divers médias, le sentiment serait entièrement partagé par le champion du monde 98. En outre, la piste menant à Khéphren Thuram, frère cadet de Marcus, serait étudiée par le PSG. Mais selon Le Parisien, c’est bien le dossier Marcus Thuram qui animerait les discussions entre les différents membres du comité de direction du Paris Saint-Germain. Les échanges entre les parties concernées remonteraient à plusieurs mois et seraient constructifs voire positifs et Luis Campos, conseiller football du PSG, verrait en Thuram une belle opportunité de marché comme ce fut le cas avec Marco Asensio.

Trois cadors européens sur les rangs pour Thuram, le PSG averti