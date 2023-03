Le PSG veut frapper fort, le Qatar sous pression

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ambitieux, Luis Campos a l'intention de reconstruire le PSG après la désolation aperçue en Ligue des champions encore cette saison. Les chantiers sont nombreux au sein du club parisien. Mais pour assurer ces dossiers, le Portugais va devoir obtenir des moyens de la part des responsables parisiens, dans le viseur de l'UEFA.

Le constat de Kylian Mbappé est édifiant. Pour la star du PSG, le groupe est taillé pour atteindre les huitièmes de finale de Ligue des champions, pas plus. « Notre maximum, c’est ça, c'est la vérité. On va se remettre en question et retourner à notre quotidien qu’est le championnat » a-t-il déclaré après la défaite de son équipe face au Bayern Munich ce mercredi soir. L'objectif des dirigeants et de Luis Campos, dans les prochains mois, sera de renforcer cet effectif.

Campos voit grand pour le prochain mercato

Depuis plusieurs semaines, Luis Campos enchaîne les rendez-vous. Comme l'annonce L'Equipe, le dirigeant du PSG a, par exemple, rencontré l'agent de Victor Osimhen. Le Portugais aurait aussi coché les noms de Pau Torres (Villarreal), Rayan Cherki (OL), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) ou encore Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven). Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG a aussi ouvert le dossier Bernardo Silva (Manchester City).

Il réclame une enveloppe conséquence

Mais pour mener à bien sa mission, Luis Campos espère obtenir des moyens financiers. A titre de comparaison, le Portugais disposait d'une enveloppe de 15M€ en janvier dernier. L'été dernier, c'était 80M€, qui étaient mis à sa disposition. Et selon L'Equipe , le responsable devrait disposer d'une enveloppe similaire à celle de l'année dernière.

Le PSG dans une situation fragile

En effet, le PSG n'aura pas d'une énorme marge de manœuvre l'été prochain. Le club parisien reste dans le collimateur de l'UEFA et de son fair-play financier en raison des déficits très importants enregistrés ces dernières années. Le PSG va donc devoir serrer la ceinture, à moins de se séparer d'une ou deux stars.