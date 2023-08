Le PSG veut boucler un transfert à 50M€, il peut tout gâcher

Pierrick Levallet

Après Neymar, Marco Verratti pourrait être la prochaine star à quitter le PSG cet été. Convoité en Turquie et en Arabie Saoudite, le milieu de terrain de 30 ans se rapprocherait du Qatar. Un accord aurait même été trouvé entre le club de la capitale et Al-Arabi. Mais l'Italien aurait encore l'occasion de faire tomber son transfert à l'eau.

Recruté en 2012, Marco Verratti vit peut-être ses derniers instants au PSG. Malgré son contrat qui court jusqu’en 2026, l’Italien ne fait plus l’unanimité et ne se sent plus désiré dans la capitale. Après Neymar, la direction parisienne a ouvert la porte à un départ pour le milieu de terrain de 30 ans. Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer que le champion d’Europe est très proche de la sortie.

Accord trouvé entre le PSG et Al-Arabi

Annoncé du côté de Galatasaray ou alors à Al-Hilal en Arabie Saoudite, Marco Verratti se rapprocherait sérieusement d’Al-Arabi. Le pensionnaire de la Qatar Stars League pousse depuis plusieurs jours pour s’attacher ses services. Le club qatarien se serait même entendu avec le PSG au cours des dernières heures.

Verratti peut faire capoter son transfert