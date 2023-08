PSG : C’est confirmé pour la prochaine destination de Verratti ?

Pierrick Levallet

Au PSG depuis plus d'une décennie, Marco Verratti pourrait bien quitter la capitale cet été. Le milieu de terrain de 30 ans ne se sent plus désiré et se rapproche de plus en plus de la sortie. L'Arabie Saoudite et le Qatar le convoiteraient. Et une tendance claire semble se confirmer pour la prochaine destination de l'international italien.

Après Neymar et Lionel Messi, Marco Verratti pourrait bien être la prochaine star à quitter le PSG cet été. L’international italien ne se sent plus vraiment désiré dans la capitale, alors que son contrat court jusqu’en juin 2026. Le10Sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité que Marco Verratti se rapprochait sérieusement de la sortie. Récemment, l’Arabie Saoudite et le Qatar poussaient pour recruter le milieu de terrain de 30 ans. Et une tendance semble se confirmer pour la prochaine destination du champion d’Europe.

Direction le Qatar pour Verratti ?

« Marco Verratti est un autre candidat au départ, le milieu de terrain italien étant pressenti pour rejoindre le Qatar, une destination un peu surprenante pour un nom aussi prestigieux, mais qui en dit long sur sa forme et sa condition physique qui ont décliné ces deux dernières années » a ainsi révélé Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside .

Al-Arabi continue de pousser

Au Qatar, Al-Arabi ne cesse de pousser pour s’attacher les services de Marco Verratti. Fabrizio Romano a d’ailleurs récemment révélé que le club qatarien était plutôt optimiste pour le transfert de la star du PSG. Reste maintenant à voir si le dossier pourra être bouclé d’ici la fin du mercato. À suivre...