Le PSG vend «un garçon en or» !

Le 5 juillet 2023, le PSG offrait les rênes de l'effectif de l'équipe première à Luis Enrique. Le coach espagnol, sortant d'une Coupe du monde avec La Roja, refusait de signer si le trio d'attaque composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé n'était pas démantelé. Enrique a eu gain de cause, mais a perdu un « garçon en or » d'après Marco Verratti.

Dans le cadre de son documentaire intitulé : « Vous n'en savez foutre rien » filmé par Movistar+ sur sa première saison en tant que coach du PSG (2023/2024), Luis Enrique dévoilait qu'il n'aurait jamais accepté le poste d'entraîneur du club parisien si la MNM était toujours présente au club.

Séparation nette entre le PSG et Neymar en 2023 Alors, la direction du PSG a bouclé le transfert de Neymar en août 2023 pour Al-Hilal contre un chèque de 90M€ quelques semaines après le départ libre de tout contrat de Lionel Messi vers l'Inter Miami. Dès lors, une collaboration aux multiples rebondissements de six années prenait fin entre le Paris Saint-Germain et Neymar.