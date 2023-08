Le PSG vend la mèche pour deux transferts inespérés

Pierrick Levallet

En cette fin de mercato, le PSG souhaite passer à la vitesse supérieure dans son opération dégraissage. Le club de la capitale aimerait encore boucler quelques départs, dont ceux de Julian Draxler et de Georginio Wijnaldum. Pour le moment, les dossiers des deux joueurs n'avanceraient pas vraiment. Mais en interne, on assure que l'Allemand et le Néerlandais se rapprochent de la sortie.

Très actif dans le sens des arrivées, le PSG souhaite désormais dégraisser son effectif à l’approche de la fin du mercato. Si Abdou Diallo, Leandro Paredes, Renato Sanches, Djeidi Gassama et Neymar ont quitté le club de la capitale cet été, la direction parisienne voudrait boucler d’autres départs. Le PSG aimerait notamment se débarrasser de Georginio Wijnaldum et Julian Draxler, tous les deux placés dans le loft une fois revenus de prêt. Cependant, les deux dossiers n’avanceraient pas vraiment.

Un gros problème bloque le départ de Wijnaldum

D’après les informations du Parisien , Georginio Wijnaldum aurait réclamé de résilier son contrat. Le PSG aurait néanmoins refusé cette solution, ne voulant pas payer la dernière année de son engagement. Le milieu de terrain néerlandais est donc condamné à se trouver un point de chute. Mais un problème de taille bloquerait son départ : son salaire. Georginio Wijnaldum perçoit actuellement 700 000€ par mois au PSG, une somme sur laquelle presque aucun club n’est en mesure de s’aligner. Quelques équipes d’Eredivisie seraient venues aux renseignements cet été. Mais ces dernières ont rapidement lâché l’affaire, ne pouvant pas fournir un salaire aussi important au joueur tout en payant une indemnité de transfert.

Draxler veut être maître de son destin