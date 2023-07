Le PSG va devoir lâcher 100M€ pour sa prochaine star

Hugo Chirossel

Comme indiqué par Le 10 Sport, le PSG a fait de Bernardo Silva sa priorité cet été. Luis Campos veut à tout prix s’attacher les services de l’international portugais et ce dernier est ouvert à un transfert vers le club de la capitale. Manchester City aurait d’ailleurs fixé son prix à 100M€.

Le PSG n’en a pas encore terminé avec son mercato estival. Si plusieurs recrues ont déjà été annoncées par le club de la capitale, ce dernier a encore des objectifs à atteindre d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, comme indiqué par Le 10 Sport , Bernardo Silva fait office de priorité aux yeux de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG veut attirer l’international portugais (82 sélections). Un dossier dans lequel il est déjà passé à l’action.

Drame au PSG, il dit tout https://t.co/llwHRl1WgV pic.twitter.com/VfOEKUhwEx — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

Le PSG ne lâche pas Bernardo Silva

En effet, selon nos informations, le PSG a transmis une première offre à Manchester City afin de racheter les deux dernières années de contrat de Bernardo Silva, actuellement lié aux Skyblues jusqu’en juin 2025. Une proposition qui n’a pas convaincu le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Manchester City refuse d’envisager le départ du Portugais âgé de 28 ans, qui bénéficiait pourtant d’un bon de sortie. D’autant plus que Bernardo Silva est ouvert à une nouvelle expérience après six ans passés dans le nord de l’Angleterre et qu’il voit d’un bon œil un transfert au PSG.

Manchester City fixe son prix à 100M€