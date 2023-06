Le PSG tremble, Mbappé annonce un grand projet

Axel Cornic

Depuis quelques jours, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre de tous les débats. La star française a en effet annoncé vouloir quitter le Paris Saint-Germain dès juin 2024, alors même que son club semblait pouvoir le retenir jusqu’en 2025, ce qui semble créer énormément de remous en interne.

Le mercato estival a commencé de la pire des manières pour le PSG, puisque Kylian Mbappé a lâché une véritable bombe. La star du football français an en effet annoncé qu’il n’ira pas plus loin que juin 2024 avec son club, ce qui met les dirigeants parisien dos au mur... avec un possible départ dès cet été qui est déjà évoqué.

« J'ai toujours dit que c'était un rêve pour moi de jouer les JO, mais... »

Mais l’été 2024 est plein de projets pour Mbappé, qui a confirmé ce jeudi sa volonté de disputer les prochains Jeux Olympiques. « Oui j'ai toujours dit que c'était un rêve pour moi de jouer les JO, mais je ne forcerai pas parce que ce n'est pas aux dates FIFA, si je peux y participer ce sera avec grand plaisir, sinon, tant pis » a expliqué la star française, lors de la conférence de presse dans le cadre du rassemblement de l’équipe de France.

« Est-ce que j'ai hésité à venir ? Pas du tout »