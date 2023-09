Le PSG tranche sur le mercato… et fait un heureux

Thomas Bourseau

Bien que Sergio Ramos ait fait l’annonce à la fin de la saison 2021/2022 qu’il souhaitait poursuivre au PSG outre l’expiration de son contrat en juin dernier, le Paris Saint-Germain a fait le choix de tourner la page avec l’Espagnol. Ancien du FC Barcelone, Ivan Rakitic remercie indirectement le PSG pour avoir laissé filer le légende du Real Madrid au FC Séville.

Sergio Ramos n’a finalement pas vu son souhait partagé à Prime Video en 2022 être exaucé. En effet, alors qu’il ouvrait la porte à une prolongation de son contrat qui courrait jusqu’en juin 2023, le Paris Saint-Germain en a décidé autrement.

Sergio Ramos retrouve le FC Séville, Ivan Rakitic est aux anges

Déterminé à lancer un nouveau projet sportif et de rajeunir l’effectif, le PSG a décidé en plus de Lionel Messi et de Neymar, de se séparer de Sergio Ramos. Longtemps agent libre cet été, c’est finalement au FC Séville que Ramos a signé, là où tout a commencé pour la légende du Real Madrid.

Le PSG réalise un très gros coup, c’est grâce à lui ! https://t.co/vTMckclknR pic.twitter.com/oeyoi7KPLJ — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

«C’est une personne qui transmet beaucoup de force, de joie et surtout d’engagement»