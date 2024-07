Le PSG tout proche de boucler le transfert de l’été !

Axel Cornic

Ces derniers jours, la piste Victor Osimhen semble être redevenu une priorité au Paris Saint-Germain, où l’on cherche toujours le successeur de Kylian Mbappé en attaque. Et lors de la présentation de la nouvelle équipe du Napoli au rassemblement de Dimaro, Antonio Conte n’a pas pu échapper aux questions concernant l’avenir de sa star.

Voilà des mois que la succession de Kylian Mbappé rythme les journées du PSG, mais il a fallu attendre la moitié du mercato estival pour voir une piste se précis. Et elle semble mener à Victor Osimhen l’un des grands regrets de Luis Campos l’été dernier, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur le10sport.com.

« La situation était claire, je le savais, je la connaissais, tout se passe selon ce qui a été établi »

La presse italienne annonce depuis quelques jours qu’un accord serait de plus en plus proche pour le Nigérien, avec le PSG et le Napoli qui négocieraient pour tenter de baisser le montant de sa clause de départ, fixée à 130M€. Mais si les choses prennent un peu plus de temps que prévu, au sein du club italien on ne semble aucunement perturbé. « Si le timing du transfert d'Osimhen peut compliquer la situation ? La situation était claire, je le savais, je la connaissais, tout se passe selon ce qui a été établi » a expliqué Antonio Conte, lors de la présentation de l’équipe au rassemblement de présaison à Dimaro, ce vendredi 19 juillet.

« Il n'y aura aucun problème »

« Pour moi, cet attentisme n'est pas une surprise, nous traitons toutes les situations de la meilleure des manières car d'abord nous avons réaligné les idées et apporté de la clarté, maintenant nous faisons des évaluations sur le terrain : qui reste et qui a raison d'aller ailleurs ? Ensuite, il y aura des achats et des ventes. Il n'y aura aucun problème » a assuré le tout nouveau coach du Napoli, dans des propos rapportés par la Rai.