Le PSG tient son homme pour sa révolution, c'est historique

Après une saison compliquée sur tous les plans, Christophe Galtier a été licencié par le PSG. Le club de la capitale lui cherche un remplaçant et parmi les pistes les plus concrètes, Thiago Motta figure en bonne position. Comme plusieurs fois dans son histoire, Paris pourrait se tourner vers un ancien du club pour relancer la machine.

Le PSG va tenter d’oublier rapidement cette saison. Hormis le titre de champion de France qui permet à Paris d’être le club français le plus titré, il n’y a rien à retenir de cet exercice. Christophe Galtier, arrivé il y a seulement un au PSG, a donc été licencié. Et pour lui succéder, les dirigeants parisiens pourraient bien faire confiance à Thiago Motta, l’actuel entraîneur de Bologne avec qui un accord a déjà été trouvé selon Foot Mercato. Mikel Arteta, lui aussi ancien joueur du PSG, serait dans le viseur de Luis Campos comme RMC Sport l'a révélé samedi. Rappeler un ancien du club pour prendre les rênes de l’équipe, Paris l’a déjà fait.

Des choix mitigés sous QSI

Avec plus ou moins de succès ! Le dernier en date s’appelle Mauricio Pochettino. Le technicien argentin laissera une meilleure image en tant que joueur. Sur le banc du PSG, Pochettino a atteint le dernier carré de la Ligue des Champions. Mais il a aussi laissé filer un titre de champion de France, avant de s’écrouler l’année suivante face au Real Madrid en C1. Avant lui, Antoine Kombouaré, héros du PSG en 1996, a été le premier entraîneur de l’ère QSI. Son aventure se déroulait très bien mais il a fini par être limogé à la trêve alors qu’il était leader du championnat. Derrière, Paris perdra le titre.

Coach Vahid bluffe tout le monde, Le Guen aura galéré

Si l’on remonte un peu plus tôt, Paul Le Guen fait aussi partie de cette liste. Vainqueur de la C2 avec le PSG, le technicien français est l’entraîneur qui vivra la terrible saison 2006-2007 qui se conclut par un maintien obtenu lors de la dernière journée à Sochaux. Vahid Halilhodzic, lui, n’y aura pas beaucoup joué pendant sa carrière. C’est en tant qu’entraîneur que « Coach Vahid » marquera l’histoire de Paris avec une deuxième place et un sacre en Coupe de France en 2004.

Luis Fernandez, le plus grand ?

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du PSG, Luis Fernandez aura lui aussi eu un parcours incroyable en tant que coach. Un sacre en C2, un parcours incroyable en C1 en 1996… et une sortie moins glorieuse. Luis Fernandez restera tout de même l’une des légendes du PSG. En tant que joueur et entraîneur. Laurent Fournier, Ricardo, Jean-Michel Larqué, Camille Choquier ou encore Ilja Pantelic ont connu le même destin. Thiago Motta pourrait être le prochain !